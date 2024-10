Symfonia Digital Day – konferencja biznesowa dla MŚP. Małe i średnie firmy w drodze do cyfrowego rozwoju

Jak skutecznie przeprowadzić digitalizację, obrać strategię, maksymalizować ROI z cyfryzacji, oraz zadbać o cyberbezpieczeństwo – to kluczowe tematy, które będą omawiane podczas konferencji. To istotne, gdyż w obliczu dynamicznych zmian technologicznych, regulacji prawych i rosnącej konkurencji, przedsiębiorstwa z sektora MŚP coraz częściej stają przed nieuniknionym wyborem: albo zainwestować w cyfryzację procesów biznesowych, albo ryzykować utratę konkurencyjności na rynku.

Podczas konferencji przeanalizowane zostaną także zagadnienia dotyczące zmian prawnych – wpływu legislacji unijnej na polskiego przedsiębiorcę. Zwieńczeniem wydarzenia będzie prelekcja poświęcona roli lidera i spójnemu przywództwu w dobie transformacji cyfrowej.

Cyfryzacja stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla MŚP. Dla wielu przedsiębiorców transformacja cyfrowa jest nie tylko kwestią technologii, ale przede wszystkim warunkiem przetrwania na rynku. Automatyzacja procesów, cyfrowe zarządzanie dokumentami czy wdrożenie rozwiązań chmurowych rewolucjonizują działalność firmy, zwiększając jej wydajność i ograniczając wydatki. Jednak mimo tego potencjału, wielu przedsiębiorców obawia się wysokich kosztów wdrożeń technologicznych, braku odpowiednich zasobów w zespole oraz ryzyka niepowodzenia transformacji cyfrowej. Podczas konferencji 5 listopada chcemy pokazać, jak zmieniać wyzwania w szanse na wzrost. – komentuje Piotr Ciski, CEO Grupy Symfonia.

Konferencję otworzy wystąpienie gościa specjalnego - Szymona Marciniaka - wybitnego sędziego piłkarskiego, który na przykładzie swojej zawodowej kariery wskaże analogie pomiędzy sportem a biznesem w dążeniu do sukcesu. W gronie pozostałych prelegentów są między innymi: Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland, Zofia Dzik, innowatorka, strategiczna myślicielka, CEO Instytutu Humanites, Magda Gajownik, menadżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Piotr Ciski, CEO Grupy Symfonia.

Program konferencji Symfonia Digital Day składać się będzie z następujących merytorycznych sekcji:

BIZNES I ROZWÓJ: Wpływ sytuacji makroekonomicznej na polską gospodarkę i przedsiębiorstwa. Predykcje ekonomiczne.

BIZNES I CYFRYZACJA: Strategia cyfryzacji MŚP.

CELE VS. WYNIKI: Zyski z cyfryzacji mierzone wskaźnikiem ROI.

BIZNES I PRAWO: Znaczenie europejskiej agendy digitalizacji dla polskiego przedsiębiorcy.

BIZNES I CYBERBEZPIECZEŃSTWO: CyberTarcza – jak zabezpieczyć biznes przed cyfrowymi zagrożeniami?

LIDER PRZYSZŁOŚCI: Jak definiować przywództwo w dobie zmian technologicznych? Jaki powinien być lider przyszłości?

Szczegółowy program wydarzenia oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie symfonia.pl/blog/digital-day. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak małe i średnie firmy mogą stać się liderami cyfryzacji?

Konferencja Symfonia Digital Day to okazja, aby wspólnie odkryć odpowiedź na to pytanie – przez wymianę doświadczeń i praktyczne podejście do wyzwań, jakie niesie cyfrowa transformacja. Aby skutecznie wdrażać nowe technologie, firmy z sektora MŚP muszą nie tylko trafnie dobierać narzędzia, ale przede wszystkim zyskać kompetencje przywódcze, które pozwolą prowadzić te zmiany. Dzięki precyzyjnie opracowanej strategii i wykształceniu liderów transformacji, przedsiębiorstwa mogą krok po kroku wprowadzać innowacje, które realnie zmienią ich sposób działania i przełożą się na wyniki finansowe.

Cyfryzacja jako fundament rozwoju małych i średnich firm

Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) cyfryzacja wciąż pozostaje wyzwaniem, dlatego uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak pozyskać środki na inwestycję w cyfryzację, jak dzięki niej zmniejszać koszty operacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów i efektywności działania. Właściciele firm często obawiają się wysokich kosztów wdrożeń technologicznych, braku odpowiednich kompetencji w zespole czy ryzyka związanego z transformacją. Dla firm, które chcą się rozwijać, kluczowe jest nie tylko wdrożenie odpowiednich narzędzi, ale także przygotowanie strategii cyfrowej transformacji, która będzie spójna z długoterminowymi celami biznesowymi. Dobrze przemyślana i wdrożona strategia cyfryzacyjna, skoncentrowana na efektywnym wykorzystaniu narzędzi, może przyczynić się do znaczącej poprawy wydajności i wyników finansowych.

Wyzwania polskich przedsiębiorców w dobie cyfrowej transformacji

Mimo potencjalnych korzyści, wiele MŚP w Polsce boryka się z licznymi przeszkodami na drodze do pełnej cyfryzacji. Przepisy prawa, w tym europejska agenda digitalizacji, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie firm, co rodzi pytania o zgodność z regulacjami oraz bezpieczeństwo danych. Ochrona firmy przed cyber-zagrożeniami staje się więc kluczowym elementem procesu transformacji cyfrowej. Inicjatywy takie jak CyberTarcza mogą pomóc przedsiębiorcom skutecznie zabezpieczyć ich biznesy przed cyfrowymi zagrożeniami.

Konferencja Symfonia Digital Day, oprócz dostarczenia merytorycznej wiedzy i możliwości poznania najnowszych trendów technologicznych, będzie też przestrzenią wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w gronie właścicieli, osób zarządzających i ekspertów.

[1] Raport „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia” Bank Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Ekspertyzy_i_badania/Raport_cyfryzacja_BGK.pdf

O Symfonii:

Symfonia od blisko 30 lat jest partnerem technologicznym polskich małych i średnich przedsiębiorstw

w procesie cyfryzacji. Specjalizuje się w tworzeniu systemów ERP, które automatyzują pracę w obszarach: finanse i księgowość, kadry, płace i HR, zarządzanie sprzedażą, prowadzenie magazynu, zarządzanie produkcją, elektroniczny obieg dokumentów, a także analizę danych. Dopasowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb biznesu, najnowszych trendów i zmieniającego się otoczenia prawnego, pozwalając firmom optymalizować koszty, zwiększać sprzedaż oraz usprawniać procesy biznesowe.

W ramach Fundacji Symfonii firma realizuje politykę społecznej odpowiedzialności, konsekwentnie wspierając przedsiębiorczość wśród kobiet oraz rozwijając edukację w obszarze STEM wśród dziewcząt. Symfonia, koncentrując się na ludziach, inicjuje zmiany wpisujące się w ekologiczną odpowiedzialność. Poprzez promowanie cyfryzacji i digitalizacji obiegu dokumentów, stawiamy na praktyki ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne, dążąc do bardziej zrównoważonego modelu biznesowego.

Grupa Symfonia to międzynarodowa organizacja, która realizuje strategię rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wzrost organiczny i akwizycje na rynku polskim m.in.: Reset2.pl, Cloud Planet S.A., Skanuj.to, HRTec, eDokumenty, i rumuńskim: Softeh Plus. Obecnie w skład Grupy Symfonia wchodzą spółki: Symfonia, HRTec, moreBIT i Softeh Plus. Pozostałe z zakupionych firm zostały zintegrowane ze spółką Symfonia, zwiększając tym samym technologiczny i ekspercki potencjał firmy. Grupę wspiera dwóch strategicznych inwestorów: fundusz globalny, z korzeniami w Dolinie Krzemowej - Accel-KKR oraz fundusz MidEuropa specjalizujący się w obszarze CEE. Z rozwiązań Grupy Symfonia korzysta ponad 55 tysięcy mikro, małych i średnich firm oraz biur rachunkowych w Polsce i Rumunii.